ЛОНДОН, 7 сентября. /ТАСС/. Известный бразильский футболист Рональдиньо завершит карьеру в 2017 году. Слова полузащитника приводит портал Goal.com.

"Я уже пожилой человек, мне 36, - сказал Рональдиньо на пресс-конференции в Нью-Йорке. - Мне не 26, уже не такой, как раньше. И я думаю, что могу сделать, чтобы отметить конец моей карьеры. План состоит в том, чтобы отыграть еще один год".

"Я погружен в новые проекты, связанные с музыкой и футболом, которые, как вы знаете, являются двумя моими страстями. Я смотрю по-новому на вещи, которые я всегда любил. Увидим, что произойдет в этом году", - добавил бразилец.

Бразильский футболист известен по выступлениям за французский ПСЖ, испанскую "Барселону" и итальянский "Милан". Роналдиньо дважды становился чемпионом Испании (2005, 2006), а также чемпионом Италии (2011). С "Барселоной" он стал победителем Лиги чемпионов в 2006 году. В 2005 году он получил приз "Золотой мяч", вручаемый в то время лучшему футболисту Европы.

В составе сборной Бразилии Роналдиньо стал чемпионом мира в 2002 году. Всего за национальную команду полузащитник провел 96 матчей и забил 33 гола.