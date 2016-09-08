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Серена Уильямс в 33-й раз в карьере вышла в полуфинал турниров Большого шлема

Спорт
8 сентября, 4:51 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 8, сентября. /ТАСС
В четвертьфинале американка, "посеянная" на турнире под первым номером, одержала победу над Симоной Халеп
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Серена Уильямс

Серена Уильямс

© AP Photo/Charles Krupa

НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /ТАСС/. Серена Уильямс вышла в полуфинал Открытого чемпионата США (общий призовой фонд - $46,3 млн), который станет для нее 33-м на турнирах Большого шлема в карьере.

В четвертьфинале Уильямс, "посеянная" на турнире под первым номером, одержала победу над Симоной Халеп из Румынии (5) со счетом 6:2, 4:6, 6:3. Встреча продолжалась два часа 17 минут. Уильямс впервые на нынешнем турнире отдала сопернице сет.

За выход в финал американка поспорит с Каролиной Плишковой из Чехии (10). Полуфинал станет для американки 33-м в карьере. На прошлогоднем Открытом чемпионате США Уильямс уступила как раз на стадии полуфинала, проиграв итальянке Роберте Винчи.

Открытый чемпионат США по теннису завершится 11 сентября. Турнир проходит в 136-й раз и является четвертым и последним в сезоне этапом серии Большого шлема.

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