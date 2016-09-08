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Власти Бразилии подозревают НОК Греции в билетных махинациях на ОИ

Спорт
8 сентября, 8:54 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 8, сентября. /ТАСС
НОК Греции попал под подозрение в результате расследования в отношении НОК Ирландии и бывшего президента Европейских олимпийских комитетов Патрика Хикки
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 сентября. /ТАСС/. Власти бразильского Рио-де-Жанейро подозревают Национальный олимпийский комитет (НОК) Греции в причастности к махинациям с билетами на Олимпийских играх 2016 года.

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Об этом сообщает бразильский телеканал SporTV со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как отмечает телеканал, НОК Греции попал под подозрение полиции в результате расследования в отношении Национального олимпийского комитета Ирландии и бывшего президента Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Патрика Хикки, который был задержан 17 августа. Вскоре после этого он временно покинул все занимаемые должности. Позднее бывший глава ЕОК был доставлен в полицию Рио-де-Жанейро, а затем в тюрьму строгого режима "Бангу".

21 августа агентство Reuters сообщило, что в ходе обыска в гостиничных номерах сотрудников НОК Ирландии полиция обнаружила нереализованные билеты на соревнования Олимпийских игр. Правительство этой страны проводит собственное расследование инцидента.

Также SporTV отмечает, что полиция Рио-де-Жанейро по-прежнему рассчитывает допросить президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха по делу Хикки и рассчитывает, что глава МОК приедет для этого в Бразилию.

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