СМИ: теннисистка Дьяченко подозревается в участии в договорном матче

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НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /ТАСС/. Российская теннисистка Виталия Дьяченко подозревается в участии в договорном матче на Открытом чемпионате США. Об этом сообщает газета The New York Times.
Издание отмечает, что под подозрение попал матч первого круга с участием россиянки против Тимеи Бачински из Швейцарии (поражение Дьяченко со счетом 1:6, 1:6), который был сыгран 30 августа. Причиной для подозрений стали оповещения о подозрительных ставках со стороны букмекерских контор, которые отмечали, что интерес к данному матчу был в 10 раз выше, чем планировалось.
Сообщается, что расследование в отношении данной встречи ведет структура, отвечающая за борьбу с договорными теннисными встречами, - Tennis Integrity Unit (TIU). Однако в организации утверждают, что заявления букмекеров не являются доказательством.