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Оргкомитет "Россия-2018" не имеет тревожных настроений по подготовке Саранска к ЧМ-2018

Спорт
8 сентября, 12:47 UTC+3 САРАНСК корр. ТАСС, Павел Гуревич
В четверг на стадионе побывала совместная делегация Международной федерации футбола (ФИФА) и оргкомитета "Россия-2018"
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САРАНСК, 8 сентября. /Спец. корр. ТАСС Павел Гуревич/. Оргкомитет "Россия-2018" не имеет тревожных настроений относительно подготовки Саранска к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом журналистам сообщил генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.

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Москва является ключевым городом в концепции подготовки РФ к ЧМ-2018

Четвертый операционный визит совместной делегации Международной федерации футбола (ФИФА) и оргкомитета "Россия-2018" на российские стадионы, на которых пройдут матчи чемпионата мира 2018 года, начался в среду. В рамках визита, который пройдет с 7 по 15 сентября, делегация посетит стадионы в пяти городах-организаторах матчей ЧМ-2018. В четверг делегация побывала на строящемся стадионе в Саранске.

"Еще предстоит много работы, но тревожных настроений у нас нет. В целом, по нашему мнению, если город выполнит все намеченное, то у него есть все шансы стать уютным местом для проведения чемпионата мира. Все должно быть реализовано - это касается и аэропорта, и гостиниц", - отметил Сорокин.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на-Дону. Саранск примет четыре матча группового этапа соревнований.

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