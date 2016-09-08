Все объекты капитального строительства к ЧМ-2018 в Саранске будут готовы к концу 2017 года

САРАНСК, 8 сентября. /Спец. корр. ТАСС Павел Гуревич/. Все объекты капитального строительства в Саранске, которые возводятся к чемпионату мира 2018 года по футболу, должны быть завершены к концу 2017 года. Об этом журналистам сообщил министр целевых программ Мордовии Алексей Меркушкин.

Четвертый операционный визит совместной делегации Международной федерации футбола (ФИФА) и оргкомитета "Россия-2018" на российские стадионы, на которых пройдут матчи чемпионата мира 2018 года, начался в среду. В рамках визита, который пройдет с 7 по 15 сентября, делегация посетит стадионы в пяти городах-организаторах матчей ЧМ-2018. В четверг делегация побывала в Саранске.

"К концу 2017 года все объекты капитального строительства должны быть завершены. Мы чувствуем полное взаимопонимание. Мы объективно оцениваем все с коллегами, понимаем, с какими проблемами справляться. Критических точек нет", - сказал Меркушкин.

"Больше всего возникает вопросов по аэропорту, однако работа пошла, мы все разобрали. Нет сомнений, что мы успеем все выполнить. Мы уверены, что все будет сделано в срок", - добавил Меркушкин.

По словам генерального директора оргкомитета "Россия-2018" Алексея Сорокина, готовность стадиона в Саранске составляет 55%.

"Готовность стадиона в Саранске составляет 55%. Срок сдачи не изменился - декабрь 2017 года", - сообщил Сорокин.

В конце августа завершился монтаж железобетонного каркаса на стадионе в Саранске. Таким образом, перекрытия всех этажей стадиона сформированы в полном объеме. Незавершенной осталась лишь небольшая часть второго яруса трибун. Эти работы планируется закончить в сентябре.

После чемпионата мира "Мордовия-Арена" будет использована для подготовки местной команды по футболу, занятий другими видами спорта, проведения массовых спортивных и культурных мероприятий.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на-Дону. Саранск примет четыре матча группового этапа соревнований.