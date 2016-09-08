Овечкин: КМ должен помочь хоккеистам РФ без контрактов с клубами НХЛ

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Кубок мира должен помочь российским игрокам, не имеющим контрактов с клубами Национальной хоккейной лиги (НХЛ), подписать соглашения на лучших условиях. Такое мнение высказал капитан сборной России Александр Овечкин.
В составе российской команды трое игроков не имеют контрактов с клубами, находясь в статусе ограниченно свободного агента. Это означает, что права на них принадлежат тем клубам, за которые они играли в последнем сезоне. Это защитники Дмитрий Орлов ("Вашингтон Кэпиталз"), Никита Нестеров и нападающий Никита Кучеров (оба - "Тампа- Бэй Лайтнинг").
"Не думаю, что они рискуют, играя без контрактов. Наоборот, для них это плюс, что они выступают за сборную, - сказал Овечкин. - Те команды, которые должны подписать с ними контракты, увидят, в каком они состоянии, и могут подписать их на лучших условиях".
Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября.