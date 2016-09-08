Россиянки сыграли вничью с командой Украины в шестом туре Всемирной шахматной олимпиады

БАКУ, 8 сентября. /ТАСС/. Женская сборная России сыграла вничью с командой Украины в шестом туре Всемирной шахматной олимпиады, которая проходит в Баку.

Ольга Гиря одержала победу в своей партии. Валентина Гунина и Александра Горячкина сыграли вничью. Александра Костенюк, играя черными, уступила своей сопернице.

После шести туров российские шахматистки набрали 11 баллов и по дополнительным показателям опережают украинок, которые имеют такое же количество очков.

Мужская команда России в составе Яна Непомнящего, Владимира Крамника, Сергея Карякина и Евгения Томашевского обыграла команду Германии со счетом 3:1. На счету россиян стало 10 очков.

Шахматная олимпиада в Баку проходит по швейцарской системе в 11 туров и завершится 14 сентября.