Рекордами в плавании стартовали соревнования российских паралимпийцев

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Мировыми рекордами в плавании стартовал первый день соревнований российских паралимпийцев, которых не допустили до Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Однако не со спортивных результатов начался день в России, а с новости с Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро, где один из членов белорусской делегации - Андрей Фомочкин - прошел на церемонии открытия с флагом России. Российские спортсмены, а также чиновники по горячим следам выразили благодарность и поддержку Фомочкину, который впоследствии был лишен аккредитации на Игры.

Граничка и Крившина задали рекордный тон турниру пловцов

На российских соревнованиях для отстраненных спортсменов первыми на старт на базе "Озеро Круглое" вышли пловцы. Андрей Граничка превзошел мировой рекорд на дистанции 100 м брассом. Спортсмен финишировал с результатом 1 минута 27,36 секунды, превзойдя ранее установленный им же рекорд (1.30,07).

Анна Крившина побила мировой рекорд сначала на дистанции 50 м вольным стилем в классе S 13 (27,22 секунды), превысив достижение немки Йованны Хопф рекорд (27,38), а затем на дистанции 100 м на спине (1.06,07), прежнее достижение - 1.06,85. Другой пловец Роман Жданов не сумел установить мировой рекорд, однако стал победителем в плавании на 50 метров вольным стилем в классе S4.

Позднее стартовали соревнования по фехтованию на колясках, где первыми стали Юлия Ефимова в женских и Роман Федяев - в мужских соревнованиях.

Паралимпийцы будут поощрены

Соревнования посетили министр спорта РФ Виталий Мутко и первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

"По последнему результату, по отбору на Игры паралимпийцы будут поощрены. 10-11 сентября разъедутся в свои регионы, но вскоре у многих начнется своя подготовка. Многие международные федерации поступили гуманно, они уже пригласили их на такие старты. Более 16 международных федераций поддержали нас в период принятия этого неправильного решения", - заявил Мутко журналистам.

Российские паралимпийцы заявляли, что после недопуска к Играм будут сверхмотивированы на международных соревнованиях.

"Мотивация на предстоящих стартах будет невероятная, нас уже не надо будет настраивать, - заявил ТАСС рекордсмен мира велосипедист Алексей Обыденнов. - Вы представляете, с какой бешеной самоотдачей мы теперь будем готовиться? Мне, понимая это, даже становится жалко наших конкурентов".

ПКР ведет переговоры о проведении в России международных соревнований

Рожков в разговоре с корреспондентом ТАСС добавил, что ПКР ведет переговоры о проведении в России международных соревнований.

"Мы уже начали переговоры с международными спортивными федерациями, которые готовы проводить у нас соревнования, - сообщил Рожков. - Баз в России хватает, мы намерены использовать Сочи, Казань, спортивные базы сборных в Новогорске, Озере Круглом, Раменском. Возможности для этого есть даже на Дальнем Востоке"

Также в первый день прошли соревнования по стрельбе из лука, пулевой стрельбе, пауэрлифтингу и легкой атлетике, спортсмены провели мастер-классы по волейболу сидя, конному спорту, настольному теннису, теннису на колясках, триатлону и футболу 7Х7. Во второй день на аренах УТЦ "Новогорск" и "Озеро Круглое" пройдут соревнования по плаванию, легкой атлетике, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, а также футболу 5Х5.