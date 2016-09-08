Рекордами в плавании стартовали соревнования российских паралимпийцев

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Мировыми рекордами в плавании стартовал первый день соревнований российских паралимпийцев, которых не допустили до Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.
Однако не со спортивных результатов начался день в России, а с новости с Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро, где один из членов белорусской делегации - Андрей Фомочкин - прошел на церемонии открытия с флагом России. Российские спортсмены, а также чиновники по горячим следам выразили благодарность и поддержку Фомочкину, который впоследствии был лишен аккредитации на Игры.
На российских соревнованиях для отстраненных спортсменов первыми на старт на базе "Озеро Круглое" вышли пловцы. Андрей Граничка превзошел мировой рекорд на дистанции 100 м брассом. Спортсмен финишировал с результатом 1 минута 27,36 секунды, превзойдя ранее установленный им же рекорд (1.30,07).
Анна Крившина побила мировой рекорд сначала на дистанции 50 м вольным стилем в классе S 13 (27,22 секунды), превысив достижение немки Йованны Хопф рекорд (27,38), а затем на дистанции 100 м на спине (1.06,07), прежнее достижение - 1.06,85. Другой пловец Роман Жданов не сумел установить мировой рекорд, однако стал победителем в плавании на 50 метров вольным стилем в классе S4.
Позднее стартовали соревнования по фехтованию на колясках, где первыми стали Юлия Ефимова в женских и Роман Федяев - в мужских соревнованиях.
Соревнования посетили министр спорта РФ Виталий Мутко и первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.
"По последнему результату, по отбору на Игры паралимпийцы будут поощрены. 10-11 сентября разъедутся в свои регионы, но вскоре у многих начнется своя подготовка. Многие международные федерации поступили гуманно, они уже пригласили их на такие старты. Более 16 международных федераций поддержали нас в период принятия этого неправильного решения", - заявил Мутко журналистам.
Российские паралимпийцы заявляли, что после недопуска к Играм будут сверхмотивированы на международных соревнованиях.
"Мотивация на предстоящих стартах будет невероятная, нас уже не надо будет настраивать, - заявил ТАСС рекордсмен мира велосипедист Алексей Обыденнов. - Вы представляете, с какой бешеной самоотдачей мы теперь будем готовиться? Мне, понимая это, даже становится жалко наших конкурентов".
Рожков в разговоре с корреспондентом ТАСС добавил, что ПКР ведет переговоры о проведении в России международных соревнований.
"Мы уже начали переговоры с международными спортивными федерациями, которые готовы проводить у нас соревнования, - сообщил Рожков. - Баз в России хватает, мы намерены использовать Сочи, Казань, спортивные базы сборных в Новогорске, Озере Круглом, Раменском. Возможности для этого есть даже на Дальнем Востоке"
Также в первый день прошли соревнования по стрельбе из лука, пулевой стрельбе, пауэрлифтингу и легкой атлетике, спортсмены провели мастер-классы по волейболу сидя, конному спорту, настольному теннису, теннису на колясках, триатлону и футболу 7Х7. Во второй день на аренах УТЦ "Новогорск" и "Озеро Круглое" пройдут соревнования по плаванию, легкой атлетике, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, а также футболу 5Х5.