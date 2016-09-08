Бразильский прыгун в длину завоевал первое золото для сборной на Паралимпиаде

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 сентября. /ТАСС/. Легкоатлет Рикардо Коста де Оливейра завоевал первую золотую медаль для сборной Бразилии на домашних Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Спортсмен победил в прыжках в длину в категории Т11 с результатом 6,52 метра.

Второе место занял американец Лекс Джиллетт (6,44), третьим стал украинец Руслан Катышев (6,20).

Российская команда не принимает участия в Паралимпийских играх-2016. Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и не допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях. Попытки оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) ни к чему не привели. Также МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх-2016.