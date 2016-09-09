Матч "Ростов" - "Крылья Советов" откроет 6-й тур чемпионата РФПЛ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 сентября. /ТАСС/. Матчем между "Ростовом" и самарскими "Крыльями Советов" в пятницу стартует 6-й тур чемпионата России по футболу. Встреча пройдет в Ростове-на-Дону на стадионе "Олимп-2", начало - 20:00 мск.

"Ростов" в российском первенстве сезона-2016/17 занимает седьмое место, в пяти матчах набрав 7 очков. "Крылья Советов" идут на последней, 16-й строчке (2 очка).

Чемпионат взял почти двухнедельную паузу, связанную с играми национальных команд. Сборная России провела два товарищеских матча - 31 августа в Анталье она сыграла вничью с командой Турции (0:0), а 6 сентября в Москве победила команду Ганы (1:0).

"Ростов" без Новосельцева, но с Гранатом

"Крылья Советов" в сборную России никого не делегировали, а вот из "Ростова" для участия в поединках с турками и ганцами были приглашены вратарь Сослан Джанаев, защитник Федор Кудряшов, полузащитник Александр Ерохин и нападающий Дмитрий Полоз. Джанаев не появился на поле ни в одном из матчей, Кудряшов сыграл в обоих, Ерохин - только с Турцией, а Полоз вышел на две минуты во встрече с Ганой. В качестве футболиста "Ростова" приехал в сборную России и защитник Иван Новосельцев. Однако во время первого тайма матча в Анталье (он вышел в стартовом составе российской команды), было объявлено, что Новосельцев подписал контракт с "Зенитом" из Санкт-Петербурга.

Замену Новосельцеву "Ростов" нашел мгновенно, заключив соглашение с 29-летним Владимиром Гранатом, ранее выступавшим за московские "Спартак" и "Динамо". Примечательно, что в "Ростов" Гранат перешел уже во второй раз - весной 2015 года он был арендован ростовским клубом на полгода, однако из-за травмы не провел ни одного матча.

Были у "Ростова" и другие приобретения - в последний день трансферного окна состав команды пополнили защитники Миха Мевля (Словения) и Папа Гуйе (Сенегал), полузащитники Андрей Препелицэ (Румыния) и Максим Григорьев, ранее выступавший за "Ростов" только на правах аренды. Григорьев перешел в ростовский клуб в статусе свободного агента - после окончания контракта с московским "Локомотивом". Что касается игроков, ушедших из "Ростова" во время паузы в чемпионате России, то нельзя не отметить трансфер Тимофея Маргасова в "Крылья Советов". Таким образом, 24-летний защитник может дебютировать за самарскую команду в матче с бывшими одноклубниками - во всяком случае, о том, что Маргасову может быть запрещено играть против "Ростова", нигде не говорилось.

Бердыев - формальный главный тренер

Курбан Бердыев, приведший "Ростов" к серебру чемпионата России в прошлом сезоне, покинул пост главного тренера команды 6 августа; исполняющим обязанности главного тренера был назначен Дмитрий Кириченко. Согласно регламенту, с момента увольнения главного тренера, имевшего лицензию Pro, у клуба есть 30 дней, чтобы назначить нового. Таким образом, если Бердыев ушел из "Ростова" 6 августа, то новый главный тренер команды (не "и.о.") должен был появиться у команды до 6 сентября. Однако на сайте Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Бердыев по-прежнему значится главным тренером команды; как ТАСС рассказал источник, знакомый с ситуацией, это не ошибка - "Ростов" до сих пор не исключил Бердыева из своей заявки на сезон, то есть формально он остается главным тренером команды.

Как известно, за неявку главного тренера на послематчевые пресс-конференции положен штраф, но, по словам источника, "Ростов" нашел лазейку, как избежать санкций. Что касается Лиги чемпионов, то там Бердыев был заявлен за "Ростов" в качестве помощника главного тренера. Продолжит ли Бердыев сотрудничать с "Ростовом" в дальнейшем - пока не ясно; как бы то ни было, если клуб решит назначить нового главного тренера, то он обязательно должен обладать лицензией Pro, а у Дмитрия Кириченко таковая отсутствует.