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Сборная Китая завоевала 20 наград в первый день Паралимпиады-2016

Спорт
9 сентября, 4:03 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 9, сентября. /ТАСС
Китайцы завоевали 7 золотых, 9 серебряных и 4 бронзовых награды в стартовый день соревнований
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 сентября. /ТАСС/. Сборная Китая завоевала 20 медалей и занимает первое место в неофициальном общекомандном зачете по итогам стартового соревновательного дня Паралимпийских игр 2016 года, которые проходят в Рио-де-Жанейро.

Китайцы завоевали 7 золотых, 9 серебряных и 4 бронзовых награды в стартовый день соревнований. Четыре золота китайцы взяли в плавании, по одному в стрельбе из винтовки с 10 м стоя среди женщин, женском дзюдо в категории до 48 кг, а также в беге на 100 м среди женщин. Второе место занимает сборная Великобритании, на счету которой 5 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых награды. Три золотые медали британцы завоевали в велоспорте на треке, две - в плавании.

Третье место в общекомандном зачете занимает сборная Узбекистана (3-2-3), для которой эти Игры уже стали лучшими в истории. Узбекистанцы выступают на Паралимпиадах с 2004 года и до нынешних соревнований в их активе значилась лишь одна серебряная награда (2012 год, мужское дзюдо до 73 кг). На Играх в Рио-де-Жанейро золото завоевали Хуснуддин Норбеков (метание диска), Шерзод Намозов (дзюдо, до 60 кг) и Уткиржон Нигматов (дзюдо, до 66 кг). Четвертое место в зачете Игр-2016 занимает сборная США (2-4-2), пятое - Бразилии (2-4-2).

Отдельно стоит отметить достижение белорусского пловца Игоря Бокия, который завоевал первое золото Паралимпиады-2016 для сборной Белоруссии, победив в на дистанции 100 м баттерфляем в категории S 13 с мировым рекордом. 22-летний Бокий стал 6-кратным паралимпийским чемпионом. На Играх в Лондоне белорус завоевал 5 золотых и одну серебряную награду. Также он является 11-кратным чемпионом мира и 7-кратным чемпионом Европы.

Кроме того, 50-летняя пловчиха Зульфия Габидуллина завоевала первую награду в истории Паралимпийских игр для сборной Казахстана, победив на дистанции 100 м вольным стилем в категории S 3.

Россияне остались без Паралимпиады

Первые летние Паралимпийские игры состоялись в 1960 году в Риме, в соревнованиях приняли участие 400 спортсменов из 23 стран. Российские атлеты впервые приняли участие в летних VII Паралимпийских играх в 1988 году в южнокорейском Сеуле в составе сборной СССР.

В Играх-2016 россияне участия не принимают. Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и не допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях. Попытки оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде (КАС) ни к чему не привели. Также МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх-2016.

Решение МПК было вынесено по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от ВАДА имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена. Паралимпийские игры завершатся 18 сентября.

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