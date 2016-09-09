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УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении "Ростова" по матчу с "Аяксом"

Спорт
9 сентября, 11:23 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 9, сентября. /ТАСС
Также УЕФА подтвердил, что защитник Федор Кудряшов, получивший прямую красную карточку в ответном матче с клубом из Нидерланодов, отстранен на три матча
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Футболисты "Ростова"

Футболисты "Ростова"

© Валерий Матыцин/ТАСС, архив

ЖЕНЕВА, 9 сентября. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал российский футбольный клуб "Ростов" по итогам матча Лиги чемпионов с голландским "Аяксом" частичным закрытием трибуны на следующем домашнем матче турнира за расистское поведение болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

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Клубу вменяется нарушение статьи 14 дисциплинарного регламента организации. "Ростов" обязан частично закрыть Восточную трибуну стадиона во время следующего домашнего матча под эгидой УЕФА (минимум 1500 мест).

Кроме того, УЕФА подтвердил, что футболист российского клуба Федор Кудряшов, получивший прямую красную карточку, отстранен на три матча. Ранее ТАСС сообщал, что "Ростов" обжаловал дисквалификацию Кудряшова.

Встреча четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов состоялась 24 августа в Ростове-на-Дону и завершилась победой "Ростова" со счетом 4:1. По итогам двух матчей российский клуб впервые в истории вышел в групповой этап европейского турнира.

Ростовская команда сыграет в группе D с немецкой "Баварией", испанским "Атлетико" и голландским ПСВ. Первый домашний матч Лиги чемпионов "Ростов" проведет против ПСВ 28 сентября.

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