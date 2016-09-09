Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Все дзюдоисты-паралимпийцы РФ продолжат карьеру и будут готовиться к Играм в Токио

Спорт
9 сентября, 15:38 UTC+3 ОЗЕРО КРУГЛОЕ /Корр. ТАСС, Вероника Советова
Олимпийский чемпион Игр-2008, команда благодарна государству за возможность выступить на специальном турнире для паралимпийцев
Материал из 1 страницы

ОЗЕРО КРУГЛОЕ /Московская область/, 9 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Все члены паралимпийской сборной России по дзюдо, которых лишили возможности выступить на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро, остаются в спорте и будут готовиться к Паралимпиаде в Токио. Об этом ТАСС заявил олимпийский чемпион Игр-2008, четырехкратный чемпион мира Олег Крецул.

"Все мы остаемся на следующий олимпийский цикл, и я в том числе, - сообщил он. - Мы должны выступить на Играх в Токио, поставив в этой истории жирную точку, пусть и через четыре года".

Крецул рассказал, что все дзюдоисты в Рио рассчитывали только на золото: "Все были готовы на все сто, а на последнем Кубке мира в Бразилии практически каждый из нас добился чемпионства. Нам обидно, что смешали политику и спорт".

По словам дзюдоиста, многие спортсмены только сейчас начали осознавать, что с ними произошло. "Многие из нас только начинают по-настоящему понимать, что с нами сделали. Думаю, чтобы отойти от всего этого, понадобится немало времени", - отметил он.

Крецул подчеркнул, что команда благодарна государству за возможность выступить на специальном турнире для паралимпийцев. "Нам он был необходим, хотя тут не выплеснешь всего, что мы наработали к Играм. И мы благодарны, что государство про нас не забыло - поддержать нас на "Озеро Круглое" приехал министр спорта Мутко".

Подмосковные федеральные тренировочные центры "Озеро Круглое" и "Новогорск", которые принимают соревнования в рамках турнира паралимпийцев, были реконструированы в рамках реализации Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы". В этом году стартовала ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Паралимпиада-2014 Олимпийские и Паралимпийские игры 2016 года
В других СМИ
Реклама
Фото
15
Сборная России по хоккею победила команду Чехии в выставочном матче
Эпизод из матча между сборными России и Ганы
13
Первая победа при Станиславе Черчесове: сборная России в Москве обыграла ганцев
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Боксер Роман Романчук скончался на 38-м году жизни
2
Песков не стал комментировать изданный в Приднестровье указ о начале присоединения к РФ
3
СМИ: президент Филиппин назвал Пан Ги Муна дураком
4
"Я все равно буду делать свое дело": первое интервью Кузнецовой на посту омбудсмена
5
Минфин сообщил об исчерпании Резервного фонда в 2017 году
6
"Евровидение-2017" пройдет в Киеве
7
Две школы эвакуированы в Москве после звонков о заложенных бомбах
Темы дня
Реклама