Все дзюдоисты-паралимпийцы РФ продолжат карьеру и будут готовиться к Играм в Токио

ОЗЕРО КРУГЛОЕ /Московская область/, 9 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Все члены паралимпийской сборной России по дзюдо, которых лишили возможности выступить на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро, остаются в спорте и будут готовиться к Паралимпиаде в Токио. Об этом ТАСС заявил олимпийский чемпион Игр-2008, четырехкратный чемпион мира Олег Крецул.

"Все мы остаемся на следующий олимпийский цикл, и я в том числе, - сообщил он. - Мы должны выступить на Играх в Токио, поставив в этой истории жирную точку, пусть и через четыре года".

Крецул рассказал, что все дзюдоисты в Рио рассчитывали только на золото: "Все были готовы на все сто, а на последнем Кубке мира в Бразилии практически каждый из нас добился чемпионства. Нам обидно, что смешали политику и спорт".

По словам дзюдоиста, многие спортсмены только сейчас начали осознавать, что с ними произошло. "Многие из нас только начинают по-настоящему понимать, что с нами сделали. Думаю, чтобы отойти от всего этого, понадобится немало времени", - отметил он.

Крецул подчеркнул, что команда благодарна государству за возможность выступить на специальном турнире для паралимпийцев. "Нам он был необходим, хотя тут не выплеснешь всего, что мы наработали к Играм. И мы благодарны, что государство про нас не забыло - поддержать нас на "Озеро Круглое" приехал министр спорта Мутко".

Подмосковные федеральные тренировочные центры "Озеро Круглое" и "Новогорск", которые принимают соревнования в рамках турнира паралимпийцев, были реконструированы в рамках реализации Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы". В этом году стартовала ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы".