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Колосков: комитет ФИФА по этике открыл дело в отношении Блаттера, чтобы напомнить о себе

Спорт
9 сентября, 17:23 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий
Почетный президент РФС заявил, что "комитету ФИФА по этике нечем заняться"
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МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Следственная палата комитета Международной федерации футбола (ФИФА) по этике открыла новое дело в отношении бывшего главы организации Йозефа Блаттера, чтобы напомнить о себе и создать видимость своей работы. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

В пятницу следственная палата комитета ФИФА по этике открыла новое дело в отношении Блаттера, бывшего генсека организации Жерома Вальке и Маркуса Каттнера, занимавшего в различные годы должности финансового директора, и. о. генсека и заместителя генсека организации. Отмечается, что следственная палата будет изучать случаи нарушения следующих пунктов кодекса этики ФИФА: общих правил поведения, приема и передачи подарков, наличия конфликта интересов, а также вопросов взяточничества и коррупции.

"Ну какие подарки он мог получить? Блаттер и так состоятельный человек. Мне кажется, что комитету ФИФА по этике нечем заняться. Про них уже забыли, а люди хотят о себе напомнить, создать видимость своей работы", - сказал Колосков.

"К сожалению, так получается что в ФИФА ничто не принимается во внимание - ни возраст, ни заслуги, ни авторитет, в частности Блаттера. Человека отлучили от всей футбольной деятельности - хуже наказания нет", - добавил собеседник агентства.

Ранее по итогам расследования дела о коррупции в ФИФА Вальке был отстранен от футбольной деятельности на 12 лет, Блаттер - на шесть; Каттнер был уволен с поста и. о. генсека организации в конце мая текущего года с формулировкой "нарушение фидуциарных обязанностей" (обязанностей действовать в интересах организации). В июне в штаб- квартире ФИФА прошли обыски, санкционированные генеральной прокуратурой Швейцарии. Как отмечалось в заявлении прокуратуры, расследование ведомства касается лиц, ранее упомянутых в отчетах по делу о коррупции в ФИФА, а также новых подозреваемых, имена которых пока не разглашаются.

Затем в ФИФА сообщили, что Блаттер, Вальке и Каттнер выписали себе бонусы из средств ФИФА в размере около 80 млн долларов за пять лет. В частности, Блаттер получил более 38 млн долларов с 2010 по 2015 год. Швейцарский функционер на конгрессе организации 29 мая 2015 года был переизбран на очередной президентский срок, однако спустя четыре дня объявил об уходе в отставку на фоне коррупционных скандалов. На заседании конгресса 26 февраля 2016 года президентом ФИФА был избран Джанни Инфантино.

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