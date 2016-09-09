Тренер Громова: паралимпийский комитет России нуждается в радикальных изменениях

НОВОГОРСК /Московская область/, 9 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Паралимпийский комитет России (ПКР) нуждается в радикальных изменениях в ближайшем будущем. Об этом ТАСС заявила тренер паралимпийской сборной России Ирина Громова.

Российская команда не принимает участия в Паралимпийских играх - 2016, которые стартовали 7 сентября в Рио-де-Жанейро. Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал ПКР и не допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях. В четверг в Подмосковье стартовали соревнования для российских паралимпийцев, отстраненных от Паралимпийских игр, в турнире принимают участие 263 спортсмена. Состязания были организованы по инициативе президента РФ Владимира Путина.

"Некоторые ребята хотели заканчивать в этом сезоне, но теперь говорят "нет, мы будем терпеть и готовиться к Токио". Все здесь сравниваем с результатами Паралимпиады в Рио, где-то мы даже превосходим мировые рекорды, - сказала Громова. - Но вообще, как будет выглядеть наша сборная через четыре года - зависит от политики нашего паралимпийского комитета. Мое мнение, что надо менять все - политику, отношение, положение, отношение к спортсменам, классификации".

Соревнования проходят на площадках учебно-тренировочных центров "Новогорск" и "Озеро Круглое", а также спортивных базах Москвы и Московской области 8-9 сентября.