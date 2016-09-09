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Россиянки сыграли вничью с командой Польши в 7-м туре Всемирной шахматной олимпиады

Спорт
9 сентября, 19:03 UTC+3 БАКУ БАКУ 9, сентября. /ТАСС
После семи туров российские шахматистки набрали 12 баллов и по дополнительным показателям опережают сразу несколько сборных
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БАКУ, 9 сентября. /ТАСС/. Женская сборная России сыграла вничью с командой Польши в седьмом туре Всемирной шахматной олимпиады, которая проходит в Баку.

Валентина Гунина одержала победу в своей партии, Александра Горячкина потерпела поражение. Наталья Погонина и Александра Костенюк сыграли вничью. Таким образом, счет в матче 2-2.

После семи туров российские шахматистки набрали 12 баллов и по дополнительным показателям опережают сразу несколько сборных.

Мужская российская команда в составе Сергея Карякина, Евгения Томашевского, Яна Непомнящего и Александра Грищука со счетом 3,5:0,5 обыграла сборную Чехии. После семи туров на счету россиян 12 очков.

Шахматная олимпиада в Баку проходит по швейцарской системе в 11 туров и завершится 14 сентября.

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