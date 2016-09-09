Россиянки сыграли вничью с командой Польши в 7-м туре Всемирной шахматной олимпиады

"Мне жаль прежнего Нью-Йорка": 11 сентября 2001 года глазами корреспондента ТАССМеждународная панорама 9 сентября, 19:45
Сергей Катырин: Мы можем свести малых и средних предпринимателей с зарубежными коллегамиКорпорация МСП 9 сентября, 19:39
Минобороны России опубликовало лучшие кадры учений "Кавказ-2016"Армия и ОПК 9 сентября, 19:32
Человек, стрелявший в Рейгана, покинет психлечебницу в субботуМеждународная панорама 9 сентября, 19:20
От кэш-бэка до льготных лекарств: как регионы продвигают карту "Мир"Экономика и бизнес 9 сентября, 19:17
"Я видел, как люди выпрыгивали из окон": 11 сентября 2001 года глазами очевидцаМеждународная панорама 9 сентября, 19:00
В конкурсе на размещение на новых купюрах лидируют Иркутск, Волгоград и СевастопольВ стране 9 сентября, 18:54
Члены парламента Южной Кореи выступили за создание в стране ядерного оружияМеждународная панорама 9 сентября, 18:46
МЭР рассмотрит просьбу овощеводов исключить из ЗСТ с Ираном помидоры, огурцы и картофельЭкономика и бизнес 9 сентября, 18:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БАКУ, 9 сентября. /ТАСС/. Женская сборная России сыграла вничью с командой Польши в седьмом туре Всемирной шахматной олимпиады, которая проходит в Баку.
Валентина Гунина одержала победу в своей партии, Александра Горячкина потерпела поражение. Наталья Погонина и Александра Костенюк сыграли вничью. Таким образом, счет в матче 2-2.
После семи туров российские шахматистки набрали 12 баллов и по дополнительным показателям опережают сразу несколько сборных.
Мужская российская команда в составе Сергея Карякина, Евгения Томашевского, Яна Непомнящего и Александра Грищука со счетом 3,5:0,5 обыграла сборную Чехии. После семи туров на счету россиян 12 очков.
Шахматная олимпиада в Баку проходит по швейцарской системе в 11 туров и завершится 14 сентября.