Чемпионка ОИ-2016 Великая произвела символическое вбрасывание на матче КХЛ ЦСКА - СКА

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МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Олимпийская чемпионка Игр-2016 по фехтованию на саблях Софья Великая произвела символическое вбрасывание перед матчем чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между ЦСКА и СКА.
Матч проходит в Ледовом дворце ЦСКА.
Великая стала победительницей Олимпийских игр в командном первенстве.