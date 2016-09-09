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Чемпионка ОИ-2016 Великая произвела символическое вбрасывание на матче КХЛ ЦСКА - СКА

Спорт
9 сентября, 20:45 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Матч проходит в Ледовом дворце ЦСКА
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МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Олимпийская чемпионка Игр-2016 по фехтованию на саблях Софья Великая произвела символическое вбрасывание перед матчем чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между ЦСКА и СКА.

Матч проходит в Ледовом дворце ЦСКА.

Великая стала победительницей Олимпийских игр в командном первенстве.

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