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Полиция Бразилии не вызывала Баха в качестве свидетеля по делу о спекуляции

Спорт
9 сентября, 22:55 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 9, сентября. /ТАСС
Ранее стало известно, что Бах не собирается посещать Паралимпийские игры в Бразилии
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 сентября. /ТАСС/. Бразильская полиция не вызывала президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном распространении билетов на спортивные мероприятия Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщается в письме представителя МОК Марка Адамса, текст которого приводит портал Insidethegames.

Ранее следователь по делу, основным фигурантом которого является Патрик Хикки, в настоящее время временно сложивший с себя полномочия президента Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), сообщил, что намерен допросить Баха во время его визита в Бразилию.

"Ни МОК, ни его президент никак не контактировали с властями Бразилии по поводу инцидента с незаконной перепродажей билетов. Комитет узнал о вызове на допрос только из сообщений СМИ, но ни один член МОК не получал официальных вызовов по этому делу. Но мы готовы к сотрудничеству и всегда действуем в соответствии с правилами и процедурами", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Бах не собирается посещать Паралимпийские игры в Бразилии.

Хикки был задержан 17 августа в Рио-де-Жанейро по подозрению в незаконной продаже билетов на олимпийские соревнования. Вскоре после этого он временно покинул все занимаемые должности. Позднее бывший глава ЕОК был доставлен в полицию Рио-де-Жанейро, а затем в тюрьму строгого режима "Бангу". 21 августа агентство Рейтер сообщило, что в ходе обыска в гостиничных номерах сотрудников НОК Ирландии полиция обнаружила нереализованные билеты на соревнования Олимпийских игр.

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