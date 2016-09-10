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Головкин проведет защиту трех титулов чемпиона мира по боксу против Брука

Спорт
10 сентября, 0:51 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 10, сентября. /ТАСС
В случае победы боксер приблизится к рекорду по количеству защит титула чемпиона мира в средней весовой категории, который принадлежит американцу Бернарду Хопкинсу - 20
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ЛОНДОН, 10 сентября. /ТАСС/. Геннадий Головкин из Казахстана проведет защиту трех титулов чемпиона мира по престижным версиям - Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) - в весовой категории до 72,6 кг. В 12-раундовом поединке в Лондоне он встретится с чемпионом мира IBF в весе до 66,68 кг британцем Келлом Бруком.

Головкин в 17-й раз проведет защиту титула WBA, которым владеет с 2010 года, в третий - IBF (с октября 2015-го) и в первый - WBC (с 2014 года владел "временной" версией пояса). В случае победы боксер приблизится к рекорду по количеству защит титула чемпиона мира в средней весовой категории, который принадлежит американцу Бернарду Хопкинсу - 20.

Казахстанец также владеет серией побед нокаутом из 22 боев. В последний раз он побеждал по очкам в июне 2008 года - француза Амара Амари в 8-раундовом бою. У него лучший процент досрочных побед в этой весовой категории - 91%.

Многие болельщики ждут в этой весовой категории противостояния между Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом, но последний избегает этого поединка. Ради этого он даже отказался от титула WBC, который перешел Головкину. Сейчас мексиканец обещает казахстанцу провести бой в сентябре следующего года, но сам Головкин в это не верит.

В ожидании долгожданного события Головкин решил освоить британский ринг. Планировалось, что он встретится с другим известным представителем Великобритании - Крисом Юбэнком- младшим, но тот после переговоров отказался от боя. В итоге согласился другой британец - Келл Брук. Ради этого боя Брук даже перешел на две весовые категории выше.

Британец давно стал местной звездой ринга, а два года назад заслужил себе имя и на мировой арене, неожиданно победив американца Шона Портера и завоевав титул чемпиона мира IBF. С тех пор он провел три защиты, но у себя на родине. Однако всерьез его шансы в бою с Головкиным все же не оцениваются - уж слишком велика разница в "природном" весе. Оба боксера не знают поражений: на счету 34-летнего Головкина 35 побед (32 нокаутом), 30-летнего Брука - 36 побед (25 нокаутом).

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