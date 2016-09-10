Серб Новак Джокович стал первым финалистом US Open по теннису

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НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал US Open (общий призовой фонд - $46,3 млн), который проходит в Нью- Йорке.
Серб, "посеянный" на турнире под первым номером, обыграл француза Гаэля Монфиса (10) со счетом 6:3, 6:2, 3:6, 6:2.
Соперником Джоковича станет победитель другой полуфинальной пары Стэн Вавринка (Швейцария, 3) - Кей Нисикори (Япония, 6).
Джокович является действующим победителем Открытого чемпионата США. Год назад в финале он обыграл швейцарца Роджера Федерера.
US Open завершится 11 сентября. Турнир является четвертым и последним в сезоне этапом серии Большого шлема и проходит в 136-й раз.