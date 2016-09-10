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Шакил О'Нил и Аллен Айверсон введены в баскетбольный Зал славы

Спорт
10 сентября, 2:27 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 10, сентября. /ТАСС
Торжественная церемония проходит в Спрингфилде
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ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Знаменитые американские игроки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил и Аллен Айверсон введены в Зал славы имени Нейсмита. Торжественная церемония проходит в Спрингфилде (штат Массачусетс, США).

44-летний бывший центровой О'Нил является четырехкратным чемпионом НБА в составе клубов "Лос-Анджелес Лейкерс" (2000-2002) и "Майами Хит" (2006). Он признавался самым ценным игроком лиги в 2000 году и участвовал в Матчах всех звезд НБА 15 раз. О'Нил - олимпийский чемпион Игр-1996.

41-летний Айверсон, игравший на позициях атакующего и разыгрывающего защитника, на протяжении большей части карьеры выступал за клуб "Филадельфия Сиксерз". Он был признан самым ценным игроком лиги в 2001 году и 11 раз выбирался для участия в Матчах всех звезд. Айверсон завоевал бронзу Олимпиады-2004.

Помимо О'Нила и Айверсона, прижизненное признание получили китайский баскетболист Яо Мин, владелец команды НБА "Чикаго Буллз" Джерри Райнсдорф, трехкратная олимпийская чемпионка в составе сборной США Шерил Свупс и известный тренер студенческой команды "Мичиган Стэйт Спартанс" Том Иззо.

Зал славы имени Нейсмита был создан в 1959 году, а в 1968 году открыт для публики. В него попадают игроки, тренеры и функционеры, внесшие вклад в развитие баскетбола. Зал назван в честь изобретателя этой игры Джеймса Нейсмита и расположен в городе Спрингфилд.

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