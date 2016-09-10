Сборная Китая укрепила лидерство после второго дня Паралимпийских игр

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 10 сентября. /ТАСС/. Сборная Китая завоевала 29 медалей во второй соревновательный день Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, уверенно занимая первое место в неофициальном общекомандном зачете.

Китайцы завоевали всего 20 золотых, 17 серебряных и 12 бронзовых наград. Второе место занимает сборная Великобритании, на счету которой 12 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых наград.

На третье место вышла команда Украины, которая завоевала сразу 6 золотых медалей во второй соревновательный день. Всего в активе украинцев 26 наград (7-6-13). На высшую ступень пьедестала почета в пятницу поднимались Игорь Цветов (бег на 100 м), Инна Черняк (дзюдо, до 57 кг), Геннадий Бойко (плавание на спине, 100 м), Дмитрий Залевский в этой же дисциплине (класс S11), Максим Крипак (плавание кролем, 50 м) и Екатерина Истомина (плавание баттерфляем, 100 м).

Сборная США опустилась на четвертую строчку (3-8-3).

Россияне остались без Паралимпиады

В Играх 2016 года россияне участия не принимают. Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и не допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях. Попытки оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) ни к чему не привели. Также МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх в Бразилии.

Решение МПК было вынесено по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.

Паралимпийские игры завершатся 18 сентября.