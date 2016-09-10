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Биатлонист Латыпов избежал дисквалификации за использование мельдония

Спорт
10 сентября, 10:46 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 10, сентября. /ТАСС
При этом все результаты россиянина в период с 14 февраля по 8 марта 2016 года будут аннулированы
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Эдуард Латыпов

Эдуард Латыпов

© Донат Сорокин/ТАСС

ВЕНА, 10 сентября. /ТАСС/. Российский биатлонист Эдуард Латыпов, допинг-проба которого дала положительный результат на мельдоний, избежал дисквалификации. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

При этом отмечается, что все результаты россиянина в период с 14 февраля по 8 марта 2016 года будут аннулированы. Аналогичное наказание понесли украинец Артем Тищенко и румынка Ева Тофалви.

Допинг-проба была взята у россиянина 14 февраля в Осрблье (Словакия), где Латыпов одержал первую в карьере победу на этапе Кубка IBU, после чего спортсмен был временно отстранен от соревнований. Затем IBU снял отстранение в связи с рекомендацией Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Мельдоний был внесен в список запрещенных препаратов WADA с 1 января 2016 года. При этом с начала года допинг- пробы почти 300 спортсменов дали положительный результат на это вещество. По данным ТАСС, по меньшей мере 31 российский атлет подозревался в применении мельдония.

Позднее WADA опубликовало данные промежуточного исследования по срокам вывода вещества из организма, по итогам которого большая часть российских и иностранных спортсменов была оправдана. WADA приняло решение, что содержание мельдония менее одного микрограмма на миллилитр (1 мкг) в допинг-пробе спортсмена, сданной до 1 марта 2016 года, является допустимым.

Вещество мельдоний применяют в спорте с целью повышения выносливости организма к высоким физическим нагрузкам во время тренировок и к высоким нервно-психическим нагрузкам во время соревнований. В странах СНГ препарат используется для профилактики сердечных заболеваний.

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