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Футболист "Ростова" Нобоа заявил, что трансфер Витселя в "Ювентус" сорвался из-за него

Спорт
10 сентября, 11:52 UTC+3 РИМ РИМ 10, сентября. /ТАСС
По словам спортсмена, "Зенит" не смог договориться с "Ростовом", чтобы приобрести его на место Витселя
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РИМ, 10 сентября. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба "Ростов" Кристиан Нобоа заявил, что переход игрока "Зенита" Акселя Витселя в итальянский "Ювентус" не состоялся из-за того, что санкт-петербургский клуб не договорился с "Ростовом" о трансфере эквадорца. Слова Нобоа приводит Gazzetta Dello Sport.

Ранее генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов заявлял, что клуб вел переговоры по одному из игроков, но сделка не состоялась, вследствие чего было принято решение отложить трансфер Витселя как минимум до зимы.

"Зенит" согласился отпустить Витселя в "Ювентус", но он хотел приобрести меня на его место, - сказал Нобоа. - Однако "Зенит" и "Ростов" не смогли договориться по финансовым вопросам, поэтому ничего не вышло".

Нобоа выступает за "Ростов" с 2015 года. Также он играл за российские клубы "Рубин" и "Динамо" (Москва). Витсель перешел в "Зенит" в 2012 году из португальской "Бенфики", впоследствии он выиграл с петербуржцами чемпионат, Кубок России и два Суперкубка страны.

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