Кравцов: ЦСП готовит аналитические материалы для подведения итогов ОИ в октябре

МОСКВА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Специалисты Центра спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд России готовят необходимые аналитические материалы для проведения заседаний экспертных советов Министерства спорта РФ и подведения итогов Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Об этом ТАСС рассказал глава ЦСП сборных команд России, президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов.

"Специалисты ЦСП готовят к октябрю все необходимые аналитические материалы для проведения экспертных советов Министерства спорта РФ и подведения итогов Олимпийских игр-2016, - сказал Кравцов. - Это необходимо для того, чтобы на экспертных советах в октябре можно было четко подвести итоги и сформулировать задачи на предстоящий олимпийский цикл".

Олимпийские игры прошли в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа. Сборная России завершила выступление на Олимпиаде на четвертом месте в неофициальном общекомандном зачете, завоевав 56 медалей: 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых.