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Мозякин повторил рекорд по количеству заброшенных шайб в чемпионатах страны

Спорт
10 сентября, 17:27 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК 10, сентября. /ТАСС
Шайба, заброшенная Мозякиным в ворота финского "Йокерита" на 56-й минуте встречи, для форварда 428-й в первенствах России
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Сергей Мозякин (слева)

Сергей Мозякин (слева)

© Артем Коротаев/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Нападающий магнитогорского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" Сергей Мозякин повторил рекорд по количеству заброшенных шайб в чемпионатах СССР/России.

Шайба, заброшенная Мозякиным в ворота финского "Йокерита" на 56-й минуте встречи (3:1), стала для 35-летнего форварда 428-й в первенствах России. По этому показателю он сравнялся с легендарным советским нападающим Борисом Михайловым.

Мозякин дебютировал в чемпионате России в 1999 году в составе ЦСКА. В 2006 году перешел в "Атлант", в 2011 году стал игроком "Металлурга". Является двукратным чемпионом мира, двукратным обладателем Кубка Гагарина.

Михайлов большую часть карьеры провел в ЦСКА. Является двукратным олимпийским чемпионом, восьмикратным чемпионом мира, 11-кратным чемпионом СССР.

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