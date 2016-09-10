Мозякин повторил рекорд по количеству заброшенных шайб в чемпионатах страны

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ЧЕЛЯБИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Нападающий магнитогорского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" Сергей Мозякин повторил рекорд по количеству заброшенных шайб в чемпионатах СССР/России.
Шайба, заброшенная Мозякиным в ворота финского "Йокерита" на 56-й минуте встречи (3:1), стала для 35-летнего форварда 428-й в первенствах России. По этому показателю он сравнялся с легендарным советским нападающим Борисом Михайловым.
Мозякин дебютировал в чемпионате России в 1999 году в составе ЦСКА. В 2006 году перешел в "Атлант", в 2011 году стал игроком "Металлурга". Является двукратным чемпионом мира, двукратным обладателем Кубка Гагарина.
Михайлов большую часть карьеры провел в ЦСКА. Является двукратным олимпийским чемпионом, восьмикратным чемпионом мира, 11-кратным чемпионом СССР.