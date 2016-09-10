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Джонс: Поветкин вновь станет претендентом на титул чемпиона после истории с мельдонием

Спорт
10 сентября, 19:02 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин
WBC завершил расследование по делу об употреблении запрещенных препаратов Поветкиным и принял решение не применять санкции к россиянину
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МОСКВА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Александр Поветкин вновь станет претендентом на титул чемпиона мира после скандала с мельдонием. Об этом ТАСС заявил легендарный боксер Рой Джонс-младший.
 

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"Ситуация с боем Уайлдер - Поветкин была достаточно сложной, тянулась долго, - сказал Джонс. - Я не знаю всех ее деталей, но уверен, что она плохо повлияла на обоих боксеров. В любом случае, думаю, что Саша оправится после всей этой истории".

Бой между Поветкиным и чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американцем Деонтеем Уайлдером был запланирован на 21 мая в Москве, однако был отложен из-за того, что в организме российского спортсмена были найдены следы мельдония. WBC завершил расследование по делу об употреблении запрещенных препаратов Поветкиным и принял решение не применять санкции к россиянину. Из-за травмы Уайлдера соперником Поветкина станет канадец Бермейн Стиверн, дата боя пока не определена.

36-летний Поветкин, имеющий в своем активе золото Олимпиады-2004, провел на профессиональном ринге 31 бой, одержав 30 побед (22 нокаутом) и потерпев одно поражение.

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