Джонс: Поветкин вновь станет претендентом на титул чемпиона после истории с мельдонием

МОСКВА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Александр Поветкин вновь станет претендентом на титул чемпиона мира после скандала с мельдонием. Об этом ТАСС заявил легендарный боксер Рой Джонс-младший.



"Ситуация с боем Уайлдер - Поветкин была достаточно сложной, тянулась долго, - сказал Джонс. - Я не знаю всех ее деталей, но уверен, что она плохо повлияла на обоих боксеров. В любом случае, думаю, что Саша оправится после всей этой истории".

Бой между Поветкиным и чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американцем Деонтеем Уайлдером был запланирован на 21 мая в Москве, однако был отложен из-за того, что в организме российского спортсмена были найдены следы мельдония. WBC завершил расследование по делу об употреблении запрещенных препаратов Поветкиным и принял решение не применять санкции к россиянину. Из-за травмы Уайлдера соперником Поветкина станет канадец Бермейн Стиверн, дата боя пока не определена.

36-летний Поветкин, имеющий в своем активе золото Олимпиады-2004, провел на профессиональном ринге 31 бой, одержав 30 побед (22 нокаутом) и потерпев одно поражение.