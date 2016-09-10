Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тренер: хоккеисты "Спартака" Беспалов и Дыбленко, вероятно, выбыли надолго из-за травм

Спорт
10 сентября, 20:53 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
Спортсмены получили травмы в матче чемпионата КХЛ с хабаровским "Амуром"
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Игроки московского "Спартака" голкипер Никита Беспалов и защитник Ярослав Дыбленко получили травмы в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с хабаровским "Амуром" и, скорее всего, выбыли из строя на долгий срок. Об этом журналистам сообщил главный тренер красно-белых Герман Титов.

"Спартак" на домашнем льду обыграл "Амур" со счетом 1:0, заброшенная шайба на счету нападающего Александра Васильева. Беспалов во втором периоде получил повреждение в столкновении с нападающим гостей Глебом Клименко и был заменен на Маркуса Свенссона. Дыбленко завершил матч из-за травмы также во втором периоде.

"Беспалов и Дыбленко получили идентичные повреждения, у них подозрение на сотрясение мозга. Завтра будет точный диагноз. Боюсь, что мы их потеряли на долгий срок", - сказал Титов.

28-летний Беспалов в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2015/16 провел одну игру (против братиславского "Слована") и пропустил одну шайбу. 22-летний Дыбленко принял участие в шести матчах и отметился двумя (1 гол + 1 передача) результативными баллами.

В Западной конференции "Спартак" после семи игр с 15 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице. "Амур" провел 9 матчей в нынешнем сезоне и набрал в них пять очков, занимая 14-е место на Востоке.

В следующем матче "Спартак" 15 сентября на выезде сыграет с подмосковным "Витязем", "Амур" 12 сентября в гостях проведет матч против нижнекамского "Нефтехимика".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
15
Сборная России по хоккею победила команду Чехии в выставочном матче
Эпизод из матча между сборными России и Ганы
13
Первая победа при Станиславе Черчесове: сборная России в Москве обыграла ганцев
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: криминальной составляющей в смерти актрисы Ирины Ефремовой нет
2
"Миллиарды в квартире сестры": что известно об аресте замглавы ГУЭБиПК МВД
3
Чемпион РФ по ралли-рейдам Фирсов погиб во время тестов нового автомобиля
4
Полицейские нашли в поле пропавшую в Башкирии двухлетнюю девочку
5
Путин и Медведев решили провести выходные в Новгородской области
6
Суд арестовал на два месяца замглавы управления антикоррупционного главка МВД Захарченко
7
Сборная РФ по хоккею проиграла чехам в матче в рамках подготовки к Кубку мира
Темы дня
Реклама