Тренер: хоккеисты "Спартака" Беспалов и Дыбленко, вероятно, выбыли надолго из-за травм

МОСКВА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Игроки московского "Спартака" голкипер Никита Беспалов и защитник Ярослав Дыбленко получили травмы в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с хабаровским "Амуром" и, скорее всего, выбыли из строя на долгий срок. Об этом журналистам сообщил главный тренер красно-белых Герман Титов.

"Спартак" на домашнем льду обыграл "Амур" со счетом 1:0, заброшенная шайба на счету нападающего Александра Васильева. Беспалов во втором периоде получил повреждение в столкновении с нападающим гостей Глебом Клименко и был заменен на Маркуса Свенссона. Дыбленко завершил матч из-за травмы также во втором периоде.

"Беспалов и Дыбленко получили идентичные повреждения, у них подозрение на сотрясение мозга. Завтра будет точный диагноз. Боюсь, что мы их потеряли на долгий срок", - сказал Титов.

28-летний Беспалов в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2015/16 провел одну игру (против братиславского "Слована") и пропустил одну шайбу. 22-летний Дыбленко принял участие в шести матчах и отметился двумя (1 гол + 1 передача) результативными баллами.

В Западной конференции "Спартак" после семи игр с 15 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице. "Амур" провел 9 матчей в нынешнем сезоне и набрал в них пять очков, занимая 14-е место на Востоке.

В следующем матче "Спартак" 15 сентября на выезде сыграет с подмосковным "Витязем", "Амур" 12 сентября в гостях проведет матч против нижнекамского "Нефтехимика".