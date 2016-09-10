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Сборная РФ по хоккею проиграла чехам в матче в рамках подготовки к Кубку мира

Спорт
10 сентября, 20:38 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 10, сентября. /ТАСС
Встреча закончилась со счетом 1:2
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© EPA/ANATOLY MALTSEV

ПРАГА, 10 сентября. /ТАСС/. Сборная России по хоккею по буллитам со счетом 1:2 проиграла команде Чехии во втором выставочном матче в рамках подготовки к Кубку мира. Встреча прошла в Праге на "О2 Арене".

В составе россиян шайбу забросил Никита Кучеров (42-я минута). У чехов отличился Томаш Плеканец (59). Решающий буллит на счету Алеша Гемски.

Первый матч команды провели в четверг в Санкт-Петербурге. В нем сборная России одержала победу со счетом 4:3. Следующий матч в рамках подготовки к Кубку мира сборная России проведет против команды Канады в ночь на 15 сентября по московскому времени. Встреча пройдет в американском Питтсбурге.

Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября. На групповом этапе сборная России сыграет в группе B с командами Финляндии, Швеции и Северной Америки, составленной из игроков США и Канады не старше 23 лет.

Недостаточно часто бросали по воротам

Хоккеисты сборной России в выставочном матче с командой Чехии недостаточно много бросали по воротам соперника. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер сборной России Олег Знарок.

"Есть моменты, которыми я доволен, а есть, которыми нет. Мало бросаем. У нас очень хорошие нападающие, стараемся завезти шайбу в ворота", - сказал Знарок.

"Играли на большой площадке, в Санкт-Петербурге на маленькой - совсем другой хоккей. Полезно было сыграть овертайм в формате "три на три". Где бы я еще мог набраться такого опыта?", - отметил Знарок.

Матч с канадцами - самый важный перед КМ

Выставочный матч против сборной Канады станет самым важным для хоккеистов сборной России при подготовке к Кубку мира. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал защитник сборной России Алексей Емелин.

"Игра с канадцами будет последней перед турниром, самый важный матч перед Кубком мира. Будем настраиваться самым серьезным образом", - сказал Емелин.

 

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