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Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Катара

Спорт
10 сентября, 23:08 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров
Ранее сообщалось, что игра может пройти в ноябре
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Сборная России по футболу сыграет товарищеский матч с командой Катара. Об этом журналистам сообщил министр спорта РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

"Еще идут переговоры с Катаром, но там будет все нормально", - сказал он.

Ранее сообщалось, что игра может пройти в ноябре.

Катар примет чемпионат мира по футболу 2022 года.

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