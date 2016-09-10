Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Катара

Гинер: Россия - очень футбольная страна, Слуцкий просто пошутилСпорт 10 сентября, 23:36
Число подписчиков Кадырова в соцсетях перевалило за три миллионаОбщество 10 сентября, 23:30
Матч между футбольными сборными России и Румынии пройдет в КазаниСпорт 10 сентября, 23:25
Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой КатараСпорт 10 сентября, 23:08
Минобороны РФ: режим перемирия в Сирии за сутки нарушался восемь разПолитика 10 сентября, 23:04
ЦСКА крупно обыграл "Терек" в матче-открытии нового домашнего стадионаСпорт 10 сентября, 22:52
Грандиозным фейерверком завершился первый день празднования 869-летия МосквыМосква 10 сентября, 22:24
Фонд Кадырова раздаст более 60 тысяч овец малоимущим семьям на Курбан-байрамОбщество 10 сентября, 22:18
Раздача львов: итоги 73-го Венецианского кинофестиваляКультура 10 сентября, 21:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Сборная России по футболу сыграет товарищеский матч с командой Катара. Об этом журналистам сообщил министр спорта РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
"Еще идут переговоры с Катаром, но там будет все нормально", - сказал он.
Ранее сообщалось, что игра может пройти в ноябре.
Катар примет чемпионат мира по футболу 2022 года.