Немка Кербер впервые в карьере выиграла US Open

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Немка Ангелик Кербер стала победительницей Открытого чемпионата США по теннису (общий призовой фонд - $46,3 млн), который проходит в Нью-Йорке.

В финале немка, "посеянная" на турнире под 2-м номером, победила представительницу Чехии Каролину Плишкову (10) со счетом 6:3, 4:6, 6:4.

28-летняя Кербер впервые в карьере выиграла Открытый чемпионат США. На турнирах серии Большого шлема эта победа стала для немки второй - ранее в этом году она выиграла Открытый чемпионат Австралии. Всего на ее счету 10 побед на турнирах Женской теннисной ассоциации (ВТА). С понедельника Кербер возглавит рейтинг ВТА, сместив с первой позиции американку Серену Уильямс.

Открытый чемпионат США по теннису завершится 11 сентября. Турнир проходит в 136-й раз и является четвертым и последним в сезоне этапом серии Большого шлема.