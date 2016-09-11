Немка Кербер впервые в карьере выиграла US Open

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НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Немка Ангелик Кербер стала победительницей Открытого чемпионата США по теннису (общий призовой фонд - $46,3 млн), который проходит в Нью-Йорке.
В финале немка, "посеянная" на турнире под 2-м номером, победила представительницу Чехии Каролину Плишкову (10) со счетом 6:3, 4:6, 6:4.
28-летняя Кербер впервые в карьере выиграла Открытый чемпионат США. На турнирах серии Большого шлема эта победа стала для немки второй - ранее в этом году она выиграла Открытый чемпионат Австралии. Всего на ее счету 10 побед на турнирах Женской теннисной ассоциации (ВТА). С понедельника Кербер возглавит рейтинг ВТА, сместив с первой позиции американку Серену Уильямс.
Открытый чемпионат США по теннису завершится 11 сентября. Турнир проходит в 136-й раз и является четвертым и последним в сезоне этапом серии Большого шлема.