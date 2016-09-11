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Головкин защитил три титула чемпиона мира по боксу

Спорт
11 сентября, 1:37 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 11, сентября. /ТАСС
Боксер приблизился к рекорду по количеству защит титула чемпиона мира в средней весовой категории, который принадлежит американцу Бернарду Хопкинсу
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ЛОНДОН, 11 сентября. /ТАСС/. Геннадий Головкин из Казахстана защитил три титула чемпиона мира по престижным версиям - Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) - в весовой категории до 72,6 кг. В 12-раундовом поединке в Лондоне он выиграл у чемпиона мира IBF в весе до 66,68 кг британца Келла Брука техническим нокаутом в пятомм раунде.

Головкин в 17-й раз защитил титул WBA, которым владеет с 2010 года, в третий - IBF (с октября 2015-го) и в первый - WBC (с 2014 года владел "временной" версией пояса). Боксер приблизился к рекорду по количеству защит титула чемпиона мира в средней весовой категории, который принадлежит американцу Бернарду Хопкинсу - 20.

Казахстанец продлил серию побед нокаутом до 23 боев. В последний раз он побеждал по очкам в июне 2008 года - француза Амара Амари в 8-раундовом бою. У него лучший процент досрочных побед в этой весовой категории - 91%.

34-летний Головкин не знает поражений на профессиональном ринге - теперь на его счету 36 побед (33 нокаутом). 30-летний Брук, который ради этого боя перешел на две весовые категории выше, потерпел первое поражение в карьере при 36 победах (25 нокаутом).

Многие болельщики ждут в этой весовой категории противостояния между Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом, но последний избегает этого поединка. Ради этого он даже отказался от титула WBC, который перешел Головкину. Сейчас мексиканец обещает казахстанцу провести бой в сентябре следующего года, но сам Головкин в это не верит.

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