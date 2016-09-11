Сборная России по пляжному футболу заняла пятое место в квалификации ЧМ-2017

РИМ, 11 сентября. /ТАСС/. Сборная России обыграла команду Чехии со счетом 5:1 в матче за 5-е место квалификационного раунда чемпионата мира 2017 года по пляжному футболу. Соревнования проходят в итальянском Езоло.

В составе сборной России два гола забил Алексей Макаров, еще по разу отличились Юрий Крашенинников, Антон Шкарин и Артур Папоротный.

Сборная России потеряла шансы на выход в финальную часть чемпионата мира, ранее не сумев занять первое место в отборочной группе. В последний раз россияне, которые являются двукратными чемпионами мира, пропускали мировое первенство в 2006 году.

Чемпионат мира пройдет в багамском Нассау в 2017 году.