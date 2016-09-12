Жуков: глава IAAF воспринял призыв вернуть легкоатлетов на ОИ как давление на него

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Ванденко/. Июльский призыв президента Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Жукова к главе Международной ассоциации легкоатлетических ассоциаций (IAAF) Себастьяну Коу допустить российских легкоатлетов к участию в Олимпиаде-2016 последний расценил как попытку давления на него и известил об этом всех членов Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом Жуков рассказал в интервью ТАСС.

"В Рио я встречался с Себастьяном Коу, президентом федерации, - сообщил Жуков. - К тому моменту МОК уже принял принципиальное решение о допуске российской сборной на Игры, уточнялись списки. Я сказал главе IAAF, что перед ним и его коллегами открыта дверь, чтобы исправить допущенную по отношению к нашим легкоатлетам ошибку, поскольку федерация ввела критерии, которые невозможно выполнить, и это даже записано в решении CAS (Спортивного арбитражного суда. - Прим. ТАСС)".

"Мол, если хотите посвятить свою дальнейшую деятельность судебным разбирательствам с российскими спортсменами, то оставляйте все, как есть. На следующий же день Коу разослал письма членам МОК, что с ним разговаривал господин Жуков, настаивал на изменении решения IAAF и предупреждал о неизбежных многочисленных исках в гражданские суды", - продолжил собеседник агентства.

Главу ОКР очень удивило поведение двукратного олимпийского чемпиона в беге на 1500 метров, который в свое время сам едва не потерял шанс выступить на московской Олимпиаде. "Поразительно, что подобным образом ведет себя чемпион Игр 1980 года, приехавший в Москву вопреки воле своего правительства и выступавший под белым олимпийским знаменем с пятью кольцами, поскольку не имел права поднимать над головой британский флаг! Казалось бы, Коу как никто другой должен знать цену участия спортсмена в Олимпиадах, но вот видите", - подытожил Жуков.

IAAF допустила к участию в Играх в Рио-де-Жанейро только одну россиянку - Дарью Клишину, а за несколько дней до старта олимпийского легкоатлетического турнира сделала попытку отстранить и ее. Однако в итоге CAS вынес решение в пользу российской прыгуньи в длину, и та смогла принять участие в своей первой в жизни Олимпиаде.

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