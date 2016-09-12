Александр Жуков: ОКР подведет итоги выступления россиян на ОИ во второй половине сентября

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Ванденко/. Итоги выступления сборной России на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро будут подведены в ходе заседания исполкома Олимпийского комитета России (ОКР), которое состоится во второй половине сентября. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент ОКР Александр Жуков.

"Итоги выступления сборной подведем во второй половине сентября на исполкоме ОКР. Проанализируем по каждому виду спорта, но уже ясно, что с задачей справились отлично", - сказал он.

"Сборная России оказалась абсолютно конкурентоспособной и чистой от допинга, - подчеркнул глава ОКР. - Вопреки всем мрачным прогнозам и разговорам, что победы российских атлетов якобы достигаются благодаря "государственной допинговой программе". Наша команда завоевала в Рио 56 медалей, из которых 19 - золотые. Считаю, ребята выступили блестяще".

XXXI летние Олимпийские игры завершились 21 августа в Рио-де-Жанейро. В них приняли участие более 11 тыс. спортсменов.

Сборная России, выступавшая в существенно сокращенном составе в связи с дисквалификацией многих спортсменов, тем не менее завершила выступление на Играх на четвертом месте в неофициальном общекомандном зачете, завоевав 56 медалей: 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых. Медали завоевали 107 из 280 российских спортсменов. По общему числу наград российские атлеты пропустили вперед только спортсменов из США, Великобритании и Китая.

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