Сборная Северной Америки по хоккею победила команду Европы в выставочном матче перед КМ

ОТТАВА, 12 сентября. /ТАСС/. Сборная Северной Америки, составленная из игроков США и Канады не старше 23 лет, победила команду Европы со счетом 7:4 в выставочном матче в рамках подготовки к Кубку мира по хоккею. Встреча прошла в Монреале.

В составе победителей шайбы забросили Аарон Экблад (шестая и восьмая минуты), Дилан Ларкин (седьмая, 60), Морган Райлли (11), Джонни Гудро (16, 52), у европейцев отличились Пьер-Эдуард Белльмар (девятая), Мариан Габорик (25, 40) и Франс Нильсен (49).

В заключительном контрольном поединке сборная Северной Америки сыграет с командой Чехии (14 сентября), а сборная Европы в этот же день проведет матч со шведами.

Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября. В нем примут участие сборные России, Канады, США, Швеции, Чехии, Финляндии, Северной Америки, а также сборная Европы из хоккеистов, представляющих Германию, Швейцарию, Словакию, Австрию, Норвегию и другие страны, не представленные отдельными командами.