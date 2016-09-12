Немецкая теннисистка Кербер возглавила рейтинг WTA

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ЛОНДОН, 12 сентября. /ТАСС/. Немка Ангелик Кербер поднялась со второго на первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Новая версия рейтинга опубликована на сайте организации.
На прошедшей неделе Кербер выиграла US Open, последний в сезоне турнир серии Большого шлема. Этот успех позволил ей сместить с первой позиции американку Серену Уильямс, которая была лидером рейтинга на протяжении 186 недель.
Финалистка Открытого чемпионата США Каролина Плишкова из Чехии поднялась с 11-го на шестое место. Также в топ-10 вошла испанка Карла Суарес Наварро, поднявшаяся с 12-й на восьмую позицию. Россиянка Светлана Кузнецова сохранила за собой десятую строчку.
Положение в рейтинге: