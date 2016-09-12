Немецкая теннисистка Кербер возглавила рейтинг WTA

ЛОНДОН, 12 сентября. /ТАСС/. Немка Ангелик Кербер поднялась со второго на первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Новая версия рейтинга опубликована на сайте организации.

На прошедшей неделе Кербер выиграла US Open, последний в сезоне турнир серии Большого шлема. Этот успех позволил ей сместить с первой позиции американку Серену Уильямс, которая была лидером рейтинга на протяжении 186 недель.

Финалистка Открытого чемпионата США Каролина Плишкова из Чехии поднялась с 11-го на шестое место. Также в топ-10 вошла испанка Карла Суарес Наварро, поднявшаяся с 12-й на восьмую позицию. Россиянка Светлана Кузнецова сохранила за собой десятую строчку.

Положение в рейтинге:

1 (2). Ангелик Кербер (Германия) - 8730 очков

2 (1). Серена Уильямс (США) - 7050

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 5830

4 (4). Агнешка Радваньская (Польша) - 5815

5 (5). Симона Халеп (Румыния) - 4801

6 (11). Каролина Плишкова (Чехия) - 4425

7 (6). Винус Уильямс (США) - 3815

8 (12). карла Суарес Наварро (Испания) - 3330

9 (9). Мэдисон Киз (США) - 3286

10 (10). Светлана Кузнецова (Россия) - 3250...

17 (18). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2255...

19 (20). Елена Веснина (Россия) - 2114...

25 (24). Дарья Касаткина (Россия) - 1653...

42 (29). Екатерина Макарова (Россия) - 1352...

91 (88). Маргарита Гаспарян (Россия) - 723...

93 (95). Мария Шарапова (Россия) - 691.