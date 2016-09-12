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Немецкая теннисистка Кербер возглавила рейтинг WTA

Спорт
12 сентября, 4:42 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 12, сентября. /ТАСС
Россиянка Светлана Кузнецова сохранила место в первой десятке
Материал из 1 страницы
© EPA/CJ GUNTHER

ЛОНДОН, 12 сентября. /ТАСС/. Немка Ангелик Кербер поднялась со второго на первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Новая версия рейтинга опубликована на сайте организации.

На прошедшей неделе Кербер выиграла US Open, последний в сезоне турнир серии Большого шлема. Этот успех позволил ей сместить с первой позиции американку Серену Уильямс, которая была лидером рейтинга на протяжении 186 недель.

Финалистка Открытого чемпионата США Каролина Плишкова из Чехии поднялась с 11-го на шестое место. Также в топ-10 вошла испанка Карла Суарес Наварро, поднявшаяся с 12-й на восьмую позицию. Россиянка Светлана Кузнецова сохранила за собой десятую строчку.

Положение в рейтинге:

  • 1 (2). Ангелик Кербер (Германия) - 8730 очков
  • 2 (1). Серена Уильямс (США) - 7050
  • 3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 5830
  • 4 (4). Агнешка Радваньская (Польша) - 5815
  • 5 (5). Симона Халеп (Румыния) - 4801
  • 6 (11). Каролина Плишкова (Чехия) - 4425
  • 7 (6). Винус Уильямс (США) - 3815
  • 8 (12). карла Суарес Наварро (Испания) - 3330
  • 9 (9). Мэдисон Киз (США) - 3286
  • 10 (10). Светлана Кузнецова (Россия) - 3250...
  • 17 (18). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2255...
  • 19 (20). Елена Веснина (Россия) - 2114...
  • 25 (24). Дарья Касаткина (Россия) - 1653...
  • 42 (29). Екатерина Макарова (Россия) - 1352...
  • 91 (88). Маргарита Гаспарян (Россия) - 723...
  • 93 (95). Мария Шарапова (Россия) - 691.
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