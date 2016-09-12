Действующий глава ФХМР Скрынник будет избираться на новый срок

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МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Действующий президент Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Борис Скрынник будет избираться на новый срок. Об этом он сообщил ТАСС.
Отчетно-выборная конференция ФХМР состоится 28 сентября. Скрынник возглавляет ФХМР с 2009 года, а с 2005 года также является президентом Международной федерации бенди.
"Да, я буду избираться", - сказал Скрынник.
Президент ФХМР избирается на четырехлетний срок.