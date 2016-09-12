Действующий глава ФХМР Скрынник будет избираться на новый срок

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Действующий президент Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Борис Скрынник будет избираться на новый срок. Об этом он сообщил ТАСС.

Отчетно-выборная конференция ФХМР состоится 28 сентября. Скрынник возглавляет ФХМР с 2009 года, а с 2005 года также является президентом Международной федерации бенди.

"Да, я буду избираться", - сказал Скрынник.

Президент ФХМР избирается на четырехлетний срок.