СМИ: четыре олимпийских чиновника причастны к делу о спекуляции билетами на ОИ-2016

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 сентября. /ТАСС/. Четыре высокопоставленных олимпийских чиновника причастны к делу о незаконном распространении билетов на мероприятия Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает бразильское издание Estado.
Основным подозреваемым по этому делу является временно сложивший с себя полномочия президента Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Партик Хикки, который был задержан 17 августа в Рио-де-Жанейро. Позднее агентство Reuters со ссылкой на источники в полиции сообщило, что в результате расследования удалось обнаружить, что схемы билетных махинаций во время Олимпиад действовали около восьми лет.
Полиция Бразилии обнаружила электронные письма, которые выявили причастность спортивного директора Международного олимпийского комитета (МОК) Кристофа Дюби, директора по правовым вопросам МОК Говарда Стаппа, исполнительного директора организационного комитета "Рио-2016" Сидни Леви и заместителя генерального директора МОК Пере Миро.
Ранее следователь по делу сообщил, что намерен допросить президента МОК Томаса Баха, но последний не прибыл в Бразилию на Паралимпийские игры из-за похорон своего друга бывшего президенту ФРГ Вальтера Шееля. Позднее Бах сообщил, что его отсутствие на Паралимпиаде не связано с делом о незаконной продаже билетов. Бах стал первым президентом МОК с 1984 года, который не приехал на открытие Паралимпиады.