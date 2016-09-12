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Тренерский штаб клуба ФНЛ "Балтика" подал в отставку после проигрыша "Тамбову"

Спорт
12 сентября, 17:17 UTC+3 КАЛИНИНГРАД /Корр. ТАСС, Владимир Нуякшев
Во вторник заявления тренеров будут рассмотрены на заседании совета директоров клуба
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КАЛИНИНГРАД, 12 сентября. /Корр. ТАСС Владимир Нуякшев/. Тренерский штаб калининградского клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Балтика" подал в отставку. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

"Тренеры ФК "Балтика" во главе с Александром Горбачевым после субботнего домашнего поражения от "Тамбова" подали в отставку", - говорится в сообщении.

Во вторник, 13 сентября, заявления тренеров будут рассмотрены на заседании совета директоров "Балтики".

"Балтика" проиграла 10 сентября на своем поле "Тамбову" со счетом 1:2. Набрав по итогам 12 туров 10 очков, калининградская команда оказалась на 18-м месте, в "зоне вылета" ФНЛ.

Александр Горбачев - бывший игрок "Балтики" - был назначен главным тренером команды в конце мая этого года.

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