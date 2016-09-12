Россияне сыграли вничью с командой Индии в матче 10-го тура Всемирной шахматной олимпиады

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БАКУ, 12 сентября. /ТАСС/. Мужская сборная России сыграла вничью с командой Индии со счетом 2:2 в предпоследнем, 10-м туре Всемирной шахматной олимпиады, которая проходит в Баку.
Владимир Крамник стал единственным гроссмейстером российской команды, который смог одержать победу в своей партии. Ян Непомнящий и Александр Грищук закончили свои партии вничью. Лидер сборной Сергей Карякин, играя черными, уступил сопернику.
После 10 туров на счету российской команды 16 очков. Лидерами турнира являются американцы и украинцы, у которых перед последним туром по 18 баллов. По дополнительным показателям первое место в таблице занимает команда США.
Женская сборная России обыграла грузинок со счетом 2,5:1,5. Александра Костенюк и Валентина Гунина одержали победы в своих партиях, а Александра Горячкина сыграла вничью. Ольга Гиря уступила своей сопернице.
Россиянки набрали 16 очков после десяти туров. Единоличным лидером женского турнира является сборная Китая, на счету которой 18 очков. Во вторник команды России и Китая сыграют между собой в последнем туре.
Шахматная олимпиада в Баку проходит по швейцарской системе в 11 туров и завершится 14 сентября.