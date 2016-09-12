Статуя футболиста Алана Ширера установлена рядом со стадионом "Ньюкасла"

ЛОНДОН, 12 сентября. /ТАСС/. Статуя бывшего нападающего футбольного клуба "Ньюкасл" и сборной Англии Алана Ширера установлена около домашнего стадиона команды "Сент-Джеймс Парк". Об этом футболист сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

"Большая честь для меня, что мою статую открыли сегодня в городе. Спасибо всем за то, что поддерживали меня в течение всей моей карьеры", - сказал Ширер.

Honoured to have my statue unveiled today in Newcastle. Thanks to everyone for their support during my career. pic.twitter.com/q3iMKc8qPV — Alan Shearer (@alanshearer) 12 сентября 2016 г.

Ширер перешел в "Ньюкасл" из другого английского клуба "Блэкберн" в 1996 году за рекордные на тот момент £15 млн. За десять лет, проведенных в составе "сорок", он стал лучшим бомбардиром за всю историю команды (206 голов), также он является лучшим бомбардиром в истории английской премьер-лиги (260).