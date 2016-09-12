Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 65.05
€ 73.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Статуя футболиста Алана Ширера установлена рядом со стадионом "Ньюкасла"

Спорт
12 сентября, 20:50 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 12, сентября. /ТАСС
Ширер перешел в "Ньюкасл" из другого английского клуба "Блэкберн" в 1996 году за рекордные на тот момент £15 млн
Материал из 1 страницы
Алан Ширер

Алан Ширер

© EPA/Raoul Dixon

ЛОНДОН, 12 сентября. /ТАСС/. Статуя бывшего нападающего футбольного клуба "Ньюкасл" и сборной Англии Алана Ширера установлена около домашнего стадиона команды "Сент-Джеймс Парк". Об этом футболист сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

"Большая честь для меня, что мою статую открыли сегодня в городе. Спасибо всем за то, что поддерживали меня в течение всей моей карьеры", - сказал Ширер.

Ширер перешел в "Ньюкасл" из другого английского клуба "Блэкберн" в 1996 году за рекордные на тот момент £15 млн. За десять лет, проведенных в составе "сорок", он стал лучшим бомбардиром за всю историю команды (206 голов), также он является лучшим бомбардиром в истории английской премьер-лиги (260).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Великобритания
В других СМИ
Реклама
Фото
Эпизод из матча чемпионата России между "Спартаком" и "Локомотивом"
10
Возвращение на первое место: как "Спартак" обыграл "Локомотив"
16
Фейерверк, аншлаг на трибунах и "Подковка армейская": ЦСКА открыл новый стадион
15
Сборная России по хоккею победила команду Чехии в выставочном матче
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
По факту нападения на Павла Лобкова в Москве возбуждено уголовное дело
2
СК: школьник умер на уроке физкультуры в Подмосковье
3
РФ будет голосовать против выделения транша Украине на ближайшем заседании МВФ
4
СМИ: Байден или Сандерс могут сменить Клинтон в гонке за пост президента США
5
Александр Лукашенко: только алкаш и бездельник может сейчас плохо жить в Беларуси
6
СМИ: в Арктике нашли обломки второго судна пропавшей экспедиции Франклина
7
Мария Гайдар подала прошение о выходе из гражданства РФ
Темы дня
Реклама