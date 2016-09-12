"Рубин" выиграл у "Урала" и одержал первую победу в сезоне РФПЛ

КАЗАНЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Казанский "Рубин" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 3:1 в домашнем матче 6-го тура чемпионата России по футболу (РФПЛ).

Мячи забили Денис Ткачук (70-я минута), Максим Лестьенн (76), еще один мяч игрок "Урала" Александр Новиков отправил в свои ворота (29). У гостей отличился Роман Павлюченко (87).

"Рубин" одержал первую победу в нынешнем сезоне. В последний раз казанцы побеждали в чемпионате России 18 апреля, безвыигрышная серия клуба длилась 11 матчей.

Данный матч стал восьмым в истории противостояния "Рубина" и "Урала" в российской истории (после 1992 года). Казанская команда одержала шесть побед, екатеринбургская - одну, еще одна встреча завершилась вничью. В советское время "Уралмаш" (прежнее название "Урала") в играх с "Рубином" был успешнее - 13 побед, 10 ничьих, 10 поражений.

В турнирной таблице казанский клуб после 6 матчей с 6 очками занимает 10-е место. "Урал" располагается на 11-й строчке с 5 баллами.

В следующем туре "Рубин" 19 сентября на выезде сыграет с санкт-петербургским "Зенитом", "Урал" 17 сентября примет махачкалинский "Анжи".