"Рубин" выиграл у "Урала" и одержал первую победу в сезоне РФПЛ

Белый дом: кандидаты в президенты США сами решают, что сообщать о своем здоровьеМеждународная панорама 12 сентября, 21:24
Трамп предложил Клинтон сняться с выборов из-за презрения к избирателямМеждународная панорама 12 сентября, 21:15
Скворцова: младенческая смертность в Севастополе - одна из самых низких в РоссииОбщество 12 сентября, 21:12
Статуя футболиста Алана Ширера установлена рядом со стадионом "Ньюкасла"Спорт 12 сентября, 20:50
СМИ: в Арктике нашли обломки второго судна пропавшей экспедиции ФранклинаНаука 12 сентября, 20:46
На вертолетах и тракторах: как проходит досрочное голосование в отдаленных районах РФПолитика 12 сентября, 20:35
СМИ: второй "Мистраль" будет передан Египту 16 сентябряМеждународная панорама 12 сентября, 20:28
РФ будет голосовать против выделения транша Украине на ближайшем заседании МВФЭкономика и бизнес 12 сентября, 20:17
СМИ: Blue Origin разработала тяжелую ракету для запуска спутников и людейКосмос 12 сентября, 20:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАЗАНЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Казанский "Рубин" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 3:1 в домашнем матче 6-го тура чемпионата России по футболу (РФПЛ).
Мячи забили Денис Ткачук (70-я минута), Максим Лестьенн (76), еще один мяч игрок "Урала" Александр Новиков отправил в свои ворота (29). У гостей отличился Роман Павлюченко (87).
"Рубин" одержал первую победу в нынешнем сезоне. В последний раз казанцы побеждали в чемпионате России 18 апреля, безвыигрышная серия клуба длилась 11 матчей.
Данный матч стал восьмым в истории противостояния "Рубина" и "Урала" в российской истории (после 1992 года). Казанская команда одержала шесть побед, екатеринбургская - одну, еще одна встреча завершилась вничью. В советское время "Уралмаш" (прежнее название "Урала") в играх с "Рубином" был успешнее - 13 побед, 10 ничьих, 10 поражений.
В турнирной таблице казанский клуб после 6 матчей с 6 очками занимает 10-е место. "Урал" располагается на 11-й строчке с 5 баллами.
В следующем туре "Рубин" 19 сентября на выезде сыграет с санкт-петербургским "Зенитом", "Урал" 17 сентября примет махачкалинский "Анжи".