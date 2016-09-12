Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 65.05
€ 73.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Рубин" выиграл у "Урала" и одержал первую победу в сезоне РФПЛ

Спорт
12 сентября, 21:47 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 12, сентября. /ТАСС
В последний раз казанцы побеждали в чемпионате России 18 апреля, безвыигрышная серия клуба длилась 11 матчей
Материал из 1 страницы

КАЗАНЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Казанский "Рубин" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 3:1 в домашнем матче 6-го тура чемпионата России по футболу (РФПЛ).

Мячи забили Денис Ткачук (70-я минута), Максим Лестьенн (76), еще один мяч игрок "Урала" Александр Новиков отправил в свои ворота (29). У гостей отличился Роман Павлюченко (87).

"Рубин" одержал первую победу в нынешнем сезоне. В последний раз казанцы побеждали в чемпионате России 18 апреля, безвыигрышная серия клуба длилась 11 матчей.

Данный матч стал восьмым в истории противостояния "Рубина" и "Урала" в российской истории (после 1992 года). Казанская команда одержала шесть побед, екатеринбургская - одну, еще одна встреча завершилась вничью. В советское время "Уралмаш" (прежнее название "Урала") в играх с "Рубином" был успешнее - 13 побед, 10 ничьих, 10 поражений.

В турнирной таблице казанский клуб после 6 матчей с 6 очками занимает 10-е место. "Урал" располагается на 11-й строчке с 5 баллами.

В следующем туре "Рубин" 19 сентября на выезде сыграет с санкт-петербургским "Зенитом", "Урал" 17 сентября примет махачкалинский "Анжи".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
Эпизод из матча чемпионата России между "Спартаком" и "Локомотивом"
10
Возвращение на первое место: как "Спартак" обыграл "Локомотив"
16
Фейерверк, аншлаг на трибунах и "Подковка армейская": ЦСКА открыл новый стадион
15
Сборная России по хоккею победила команду Чехии в выставочном матче
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
По факту нападения на Павла Лобкова в Москве возбуждено уголовное дело
2
СК: школьник умер на уроке физкультуры в Подмосковье
3
РФ будет голосовать против выделения транша Украине на ближайшем заседании МВФ
4
Скончались двое рабочих, задохнувшиеся в колодце на севере Москвы
5
СМИ: Байден или Сандерс могут сменить Клинтон в гонке за пост президента США
6
Мария Гайдар подала прошение о выходе из гражданства РФ
7
Александр Лукашенко: только алкаш и бездельник может сейчас плохо жить в Беларуси
Темы дня
Реклама