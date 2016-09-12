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"Сочи" обыграл "Куньлунь" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Спорт
12 сентября, 22:27 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 12, сентября. /ТАСС
После восьми матчей "Сочи" с 16 очками занимает шестое место в таблице Западной конференции, "Куньлунь Ред Стар" расположился на 12-м месте в Восточной конференции после четырех матчей
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СОЧИ, 12 сентября. /ТАСС/. "Сочи" одержал победу над китайским клубом "Куньлунь Ред Стар" со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Дельнов (10-я минута), Илья Крикунов (32) и Иван Захарчук (34). У проигравших единственную шайбу забросил Чед Рау (12).

После восьми матчей "Сочи" с 16 очками занимает шестое место в таблице Западной конференции. "Куньлунь Ред Стар" расположился на 12-м месте в Восточной конференции после четырех матчей. На счету команды шесть очков.

В следующем матче "Сочи" на выезде сыграет с московским "Динамо". "Куньлунь" также на выезде проведет матч против хабаровского "Амура". Обе встречи состоятся 15 сентября.

Также в понедельник в КХЛ состоялись следующие матчи:

"Трактор" (Челябинск) - "Динамо" (Минск) - 2:3;

"Лада" (Тольятти) - "Витязь" (Подольск) - 3:0;

"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Амур" (Хабаровск) - 2:1 Б;

"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Адмирал" (Владивосток) - 2:3 Б.

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