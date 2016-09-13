Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Игорь Кравчук празднует 50-летний юбилей

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион (1988, 1992), финалист Кубка Канады (1987) и Кубка Стэнли (1992), чемпион мира (1990), двукратный чемпион СССР (1988, 1989) Игорь Кравчук отмечает 50-летний юбилей.

Кравчук родился 13 сентября 1966 года в Уфе. Юный спортсмен довольно поздно пришел в детско-юношескую школу "Салавата Юлаева" - в 10 лет. Однако за счет старания и усердных занятий на тренировках под руководством известного в СССР детского тренера Владимира Воробьева он вскоре обогнал в развитии хоккейного мастерства своих сверстников и уже в 16 лет попал в команду мастеров флагмана башкирского хоккея. Кравчук играл на всегда дефицитной в хоккее позиции защитника. Также большое влияние на становление Кравчука, как спортсмена и личности, оказала его классная руководительница Татьяна Лягина, которая помимо прочего, являясь учителем английского языка, передала хорошие знания по предмету, затем пригодившиеся хоккеисту в зарубежном этапе карьеры.

В 1986 году Кравчук в составе сборной СССР отправился на свой первый большой международный турнир - молодежный чемпионат мира, проходивший в Канаде. Первая пятерка в команде была полностью составлена из воспитанников уфимского хоккея (Никитин - Кравчук, Никонов-Семак- Хайдаров). В итоге молодые советские спортсмены в финале разгромили канадцев со счетом 4:1.

Вдогонку за Третьяком и Холиком

Клубная карьера Кравчука после успешных выступлений в сборной также пошла по восходящей. После четырех сезонов в "Салавате Юлаеве" в 1987 году Кравчука пригласили в ведущий хоккейный клуб СССР - ЦСКА, в составе которого он дважды становился чемпионом страны и трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов. Играя за армейцев, возглавляемых легендарным отечественным тренером Виктором Тихоновым, защитник из Уфы получил прочное место в национальной команде.

В составе сборной Кравчук завоевал два олимпийских золота - на зимних Играх в канадском Калгари (1988) и во французском Альбервиле (1992). В дальнейшем Кравчук повторил достижение других мировых звезд хоккея - Владислава Третьяка и Иржи Холика по количеству завоеванных олимпийских наград (4), выиграв серебро на Олимпиаде в Нагано (1998) и Солт-Лейк-Сити (2002). Из всех проведенных им Олимпиад выдающимися для него получились Игры в Альбервиле, где он в восьми матчах набрал за сборную СНГ пять очков (3+2), став самым результативным защитником в команде и попав в символическую сборную турнира.

Первый русский финалист Кубка Стэнли

На Олимпиаде-1992 защитник привлек внимание скаутов из клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В результате почти сразу после завершения олимпийского турнира Кравчук подписал контракт с "Чикаго Блэкхокс" и в дебютном для себя матче забросил шайбу. Позже вместе с командой, ведомой Майком Кинэном, защитник добрался до финала Кубка Стэнли, в котором его клуб уступил более звездному по составу "Питтсбург Пингвинз". И снова Кравчук вписал свое имя в историю, став первым российским легионером, игравшим в финале Кубка Стэнли.

За период выступления в чемпионатах СССР защитник в 242 играх набрал 46 результативных баллов (16+30). Всего в заокеанской карьере Кравчук поиграл в шести различных командах, закончив карьеру игрока в 38 лет в клубе "Флорида Пантерз" в 2003 году. За 12 сезонов в НХЛ защитник провел 699 игр, в которых набрал 274 очка (64+210). В 1998 году принимал участие в Матче звезд НХЛ.

Игоря было крайне трудно обыграть

Мнением о бывшем партнере по национальной команде и московскому ЦСКА поделился двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков, который рассказал о сильных игровых качествах Кравчука.

"Игорь - игрок высокого уровня, делавший первые шаги в Уфе, а впоследствии прошедший школу ЦСКА. Сделал себе очень хорошее имя за счет своей игры и человеческих качеств, долгие годы выступал в НХЛ. Как человек он очень приятный, спокойный, уравновешенный. Мы дружили как на льду, так и семьями: у нас была хорошая компания - Игорь Кравчук, Володя Константинов, Валера Каменский и я", - сказал Быков.

"Как спортсмен, он был защитником высокого уровня, - продолжил специалист. - Не заметен на льду, но для игрока его амплуа, это хорошее качество. Его было крайне трудно обыграть. В конструктивном плане он был очень полезным игроком".

После завершения игровой карьеры Кравчук остался в хоккее. С 2011 по 2014 годы был главным скаутом сборной России по Северной Америке. В сезоне-2012/13 специалист возглавлял юниорскую сборную России, вместе с которой занял четвертое место на юниорском чемпионате мира в Сочи. В сезоне-2014/15 Кравчук работал ассистентом главного тренера в череповецкой "Северстали".