Чешский хоккейный судья умер после попадания шайбы в голову

ПРАГА, 13 сентября. /ТАСС/. Чешский хоккейный судья Павел Лаинка скончался после попадания шайбы в голову. Об этом сообщает местный интернет-портал Idnes.

Во время матча юношеских команд 25 августа 24-летний арбитр получил серьезные травмы в результате попадания шайбы в голову и был госпитализирован.

Как отмечается, предстоящие матчи чешских хоккейных турниров начнутся с минуты молчания в память о Лаинке.