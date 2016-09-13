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CAS объявит решение по делу Марии Шараповой в первую неделю октября

Спорт
13 сентября, 11:27 UTC+3
Российская теннисистка 9 июня направила апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне на решение о ее отстранении
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Мария Шарапова

Мария Шарапова

© EPA/MIKE NELSON

ЖЕНЕВА, 13 сентября. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) объявит решение по апелляции российской теннисистки Марии Шараповой, дисквалифицированной на два года за нарушение антидопинговых правил, в первую неделю октября. Об этом сообщается в пресс-релизе суда.

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Спортсменка 9 июня направила апелляцию в CAS на решение о ее отстранении. Из-за дисквалификации Шарапова не смогла принять участие в Олимпиаде-2016.

В начале марта Шарапова объявила, что в ее допинг-пробе, взятой во время Australian Open-2016, был обнаружен мельдоний, который относится к запрещенным Всемирным антидопинговым агентством (WADA) веществам с 1 января 2016 года. Международная федерация тенниса (ITF) 8 июня дисквалифицировала Шарапову на два года. Наказание действует с 26 января 2016 года. Ряд компаний разорвал с Шараповой рекламные контракты.

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Допинг-скандал вокруг Марии Шараповой
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