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Талисман ЧМ-2018 по футболу будет выбран 26 октября

Спорт
13 сентября, 11:35 UTC+3
После голосования осталось три претендента на талисман - волк, кот, тигр
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Министр спорта РФ Виталий Мутко

Министр спорта РФ Виталий Мутко

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Талисман чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, будет выбран 26 октября. Об этом журналистам сообщил министр спорта России и председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

"После голосования осталось три претендента на талисман - волк, кот, тигр. 26 октября будет сделан выбор. В ближайшее время будет запущено всенародное голосование - каждый сможет проголосовать, талисман будет выбран в прямом эфире Первого канала", - сказал Мутко.

Кампания по выбору талисмана стартовала в апреле 2015 года с голосования за персонажей, которые могут стать прообразом будущего талисмана. В нем приняли участие более 50 тысяч юных болельщиков, выбравшие десять наиболее популярных персонажей. На втором этапе к кампании по выбору талисмана присоединились студенты художественных вузов страны, перед которыми стояла задача "вдохнуть жизнь" в этих персонажей.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Сочи, Ростове-на-Дону, Волгограде, Калининграде, Екатеринбурге и Самаре.

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