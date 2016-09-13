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Английский футболист-любитель умер после того, как рухнул на поле во время матча

Спорт
13 сентября, 12:19 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 13, сентября. /ТАСС
Сначала Даниелю Уилкинсону оказывали медицинскую помощь на поле, после он был доставлен в больницу
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ЛОНДОН, 13 сентября. /ТАСС/. Английский футболист-любитель, выступающий за команду "Шоу Лейн", Даниель Уилкинсон рухнул на поле во время матча, позже 26-летний игрок скончался в больнице. Об этом сообщает британский телеканал "Би-би-си".

В понедельник клуб восьмого английского дивизиона "Шоу Лейн" встречался на выезде с "Бригхаус Таун". После часа игры при счете 2:0 в пользу гостей Уилкинсон упал на газон. Сначала ему оказывали медицинскую помощь на поле, после он был доставлен в больницу.

"Он был такой прекрасный парень, - сказал главный тренер "Шоу Лейн". - Я не знаю, как нам двигаться дальше. Это просто опустошает. Мы все пытаемся справиться с этим различными способами, но сейчас мы должны поддержать его семью, как сможем".

Уилкинсон перешел в "Шоу Лейн" перед началом сезона. Карьеру футболиста он начинал в "Халл Сити" в 2010 году.

Ранее 11 сентября бывший футболист сборной Буркина-Фасо Бен Идрисса Дерме, выступающий за клуб "Бигулья", умер от сердечного приступа во время матча Кубка Франции.

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